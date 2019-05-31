В Ашхабаде проводится саммит глав правительств СНГ

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в пятницу открылось очередное заседание Совета глав правительств СНГ под председательством Туркменистана, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Исполком СНГ.

Планируется обсудить вопросы в связи с подготовкой проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года и Соглашением о взаимодействии таможенных органов государств – участников Содружества в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.



Это нацелено на обеспечение дальнейшего укрепления и развития таможенного сотрудничества на пространстве Содружества, а также создаст правовые основы для обмена между таможенными органами практически важной информацией, использование которой в системах управления рисками обеспечит надлежащий уровень защиты таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности во взаимной торговле стран СНГ.



Планируется подписание прошедших внутригосударственное согласование документов, регламентирующих расширение сотрудничества государств СНГ в областях торговли, таможенного оформления и контроля товаров, их транзита через территории стран Содружества, а также в сфере фундаментальных исследований и музейного дела, сказано в информации.



Ожидается, что главами правительств будет принято решение о назначении первого заместителя руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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