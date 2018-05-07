В Казахстане отмечают день защитника отечества

7 мая 2018 11:48 (UTC+04:00)

В Казахстане 7 мая отмечают день создания вооруженных сил, передает МИА Казинформ.

В указе президента Нурсултана Назарбаева от 7 мая 1992 года №745 говорится: «... на основе законного права на создание собственных Вооруженных сил, подтвержденного в Соглашении Совета Глав государств - участников Содружества независимых государств о Вооруженных силах и Пограничных войсках и, принимая во внимание формирование собственных Вооруженных сил другими государствами Содружества, постановляю: создать Вооруженные силы Республики Казахстан...»

До 2012 года День защитника отечества был профессиональным праздником военнослужащих, затем были приняты поправки в законодательство, и теперь это государственный праздник.

В этот день принято поздравлять всех военнослужащих, как действующих, так и бывших. Следует отметить, что в вооруженных силах Казахстана проходят службу несколько тысяч женщин, и многие из них в офицерском звании. Поэтому День защитника Отечества не является «мужским днем календаря». Не забывают и о ветеранах Великой Отечественной войны, чьи традиции доблести и чести служат примером для сегодняшних защитников независимого Казахстана.

В больших городах устраивают салюты, проводят праздничные шествия, концерты, ставят спектакли, организуют праздничные мероприятия. Школы и другие учебные заведения проводят тематические занятия, направленные на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Армия Казахстана представляет собой трехвидовую структуру. К основным родам войск относятся: сухопутные войска, войска воздушной обороны, военно-морские силы. Под прямым подчинением Верховному главнокомандующему - Президенту Республики Казахстан находятся специально подготовленные аэромобильные войска. Их предназначение - вести операции в условиях особой секретности и сложной ситуации.

В 2002 году Казахстан присоединился к программе «Партнерство во имя мира», став первым государством Центральной Азии, вступившим в программу.

Как говорит Верховный главнокомандующий армии Казахстана Нурсултан Назарбаев

«Суть воинского призвания: всегда быть на страже интересов родного Отечества. Ведь армия - это вечный часовой, который никогда не покидает свой пост».

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