На западе Казахстана построят ветроэлектростанцию

23 июля 2018 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Мангистауской области Казахстана построят ветроэлектростанцию мощностью 42 мегаватта, сообщает в понедельник пресс-служба акима (мэра) области.

Как отмечается в сообщении, в областном акимате состоялось подписание меморандума о сотрудничестве по реализации проекта строительства ветроэлектростанции в районе города Форт-Шевченко.

Уточнятся, что документ был подписан компаниями ТОО «South Wind Power», Horgos Jiuhe SilkBridge New Energy Co и акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым.

По условиям договора, инвесторы планируют построить 17 ветровых генераторов мощностью 2,5 киловатта. На эти цели предусмотрено выделить 60 миллионов долларов.

«Строительство ветроэлектростанции относится к вопросам перехода к «зеленой экономике», внедрения экологически чистых инновационных технологий, также этот проект поможет удовлетворить потребности региона в электроэнергии. Строительство ВЭС мощностью 42 мегаватта начнется на 375 гектарах земли в Тупкараганском районе. Акимат поставил перед инвесторами задачу начать строительство в августе этого года», - сказал Тугжанов.

Отмечается, что уже определен земельный участок под строительство, разработана и согласована необходимая документация, получены положительные заключения экспертиз.

Также проект включен в план размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергии, подписан договор покупки с расчетно-финансовым центром, подписан договор подключения к сетям с АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

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