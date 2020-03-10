Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 12%. Об этом сообщил глава финрегулятора Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Национальный банк на на внеочередном заседании принял решение с 10 марта повысить базовую ставку на 2,75 пп до 12%, с процентным коридором 1,5%», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка добавил, что повышение базовой ставки создаст условия для сохранения макроэкономической стабильности и предупредит негативное влияние внешнего сектора на внутренние цены.

«Национальный банк подтверждает приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге. Тем не менее, в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы», - добавил Ерболат Досаев.