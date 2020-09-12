Президент Казахстана принял министра иностранных дел КНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, координацию действий по предотвращению распространения COVID-19.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил интенсивную динамику и дружественный характер казахстанско-китайских отношений, основанных на тесном политическом диалоге и взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве.

Глава государства подчеркнул важность реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, в том числе в сфере сельского хозяйства. «Казахстанские производители обладают большим потенциалом для экспорта широкой номенклатуры сельхозпродукции в Китай, включая злаковые и масличные культуры».

Для придания дополнительного импульса всестороннему стратегическому партнерству Президент подтвердил приглашение Председателю КНР Си Цзиньпину совершить ответный визит в Казахстан.

В свою очередь, Ван И передал теплые слова приветствия и устное послание от имени китайского лидера. По словам Си Цзиньпина, «Казахстан – важнейший стратегический партнер в регионе, с которым Китай готов всецело укреплять и наращивать взаимодействие во благо народов двух стран». Китайский дипломат сообщил, что «руководство КНР приветствует и поддерживает объявленные Президентом РК реформы, нацеленные на политические и социально-экономические преобразования с учетом потребностей казахстанского общества».

Кроме того, Ван И отметил, что КНР придает большое значение расширению торгово-экономических связей с Казахстаном, являющихся одним из важнейших элементов двусторонней повестки дня. В этом ключе пригласил казахстанскую делегацию принять участие в предстоящей международной Импортной выставке ЭКСПО в Китае.

Также в ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая сотрудничество в сфере противодействия коронавирусной инфекции. В частности, Глава государства, поблагодарив китайскую сторону за оказание своевременной гуманитарной и медицинской помощи, выразил готовность предпринимать совместные усилия в борьбе с пандемией.

В завершение встречи стороны еще раз подтвердили твердый настрой на дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства на долгосрочной основе.