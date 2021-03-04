Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Сегодня, 4 марта, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции.

Как передает Trend со ссылкой на Казинформ, министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день наблюдаются положительная динамика в отношении борьбы с распространением коронавируса и постепенное восстановление спроса на нефть и нефтепродукты.

По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года.

При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 и 130 тыс. барр/сутки соответственно. Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в апреле составят 1,457 млн барр/сутки или 15% от базового уровня (1,709 млн барр/сутки - уровень ноября 2018 года).