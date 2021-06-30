В Республике Корея впервые назначен Почётный консул Казахстана

В Посольстве Казахстана состоялась церемония вручения патента почётного консула президенту южнокорейской компании «Dongil Highvill» Ко Донг Хёну, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Вновь назначенный Почётный консул является первым на столь важном посте за всю историю дипломатических отношений между двумя государствами.

Основная его деятельность будет направлена на усиление работы по защите прав наших граждан, а также содействие в развитии сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования и науки.

В юрисдикцию Почётного консульства войдут провинции Чхунчхоннам-до, Чхунчхонбук-до, Чхолланам-до, Чхоллабук-до, Кёнгсаннам-до, Кёнгсанбук-до және Канвон-до.