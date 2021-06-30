В Республике Корея впервые назначен Почётный консул Казахстана
В Посольстве Казахстана состоялась церемония вручения патента почётного консула президенту южнокорейской компании «Dongil Highvill» Ко Донг Хёну, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Вновь назначенный Почётный консул является первым на столь важном посте за всю историю дипломатических отношений между двумя государствами.
Основная его деятельность будет направлена на усиление работы по защите прав наших граждан, а также содействие в развитии сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования и науки.
В юрисдикцию Почётного консульства войдут провинции Чхунчхоннам-до, Чхунчхонбук-до, Чхолланам-до, Чхоллабук-до, Кёнгсаннам-до, Кёнгсанбук-до және Канвон-до.
Лента новостей
Для населения цена на газ объемом до 1200 кубометров в год осталась неизменной – Тарифный совет Азербайджана
Международный Банк Азербайджана провел мероприятие по теме расширения возможностей предпринимателей (ФОТО)
Партнерство в энергетическом секторе играет важную роль в долгосрочных отношениях Азербайджана и Италии
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана
Центр развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии при МВФ утвердили план работы до апреля 2022 года
Азербайджан является стержневым государством региона - польский политолог на площадке Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Предлагаем Армении начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ – МИД Азербайджана
Судебный процесс над армянскими боевиками, пытавшими азербайджанских пленных, продолжится 7 июля (ФОТО)
ПРООН поддерживает Узбекистан в создании Комплексной национальной системы финансирования (Эксклюзив)
Пропускная способность TAP будет расширяться в соответствии с динамикой спроса и предложения – консорциум
Проекты Азербайджана в значительной степени относятся к решениям "умной мобильности" - Schneider Electric
Необходима работа не только по восстановлению, но и для устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий Азербайджана - министр
Мировое сообщество должно оказать давление на Армению с целью прекращения загрязнения рек Азербайджана – министр