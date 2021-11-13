В Казахстане за две недели зафиксирован нулевой рост цен на социально значимые продукты питания
Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщает Primeminister.kz.
О текущей ситуации и проводимой работе доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы г. Алматы Бакытжан Сагинтаев, г. Шымкент — Мурат Айтенов, Туркестанской области — Умирзак Шукеев, Алматинской области — Амандык Баталов и др.
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