В Казахстане за две недели зафиксирован нулевой рост цен на социально значимые продукты питания

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщает Primeminister.kz.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы г. Алматы Бакытжан Сагинтаев, г. Шымкент — Мурат Айтенов, Туркестанской области — Умирзак Шукеев, Алматинской области — Амандык Баталов и др.