После выполнения своих функций весь контингент миротворцев ОДКБ безусловно будет выведен из Казахстана – Путин

БАКУ/Trend/ - После выполнения своих функций весь контингент миротворцев ОДКБ безусловно будет выведен из Казахстана.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе заседания ОДКБ сказал президент России Владимир Путин.

Ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов полностью очищены от боевиков, сказал Путин.

Он уверен, что уже в ближайшее время совместными усилиями ситуация по всему Казахстану будет стабилизирована.