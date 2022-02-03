Назначен председатель Национального банка Казахстана

Кандидатура Галымжана Пирматова была предложена на должность председателя Национального банка Казахстана. В ходе пленарного заседания Сената его кандидатура была одобрена, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В соответствии с Конституцией согласие на назначение Президентом председателя Национального банка подлежит исключительному ведению Сената. Для получения согласия Сената Президент внес соответствующее представление в палату.

В ходе пленарного заседания представление Президента огласил первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Тимур Сулейменов.

«В соответствии с требованиями статьи 44 Конституции РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев вносит кандидатуру на назначение председателя Национального банка Пирматова Галымжана Олжаевича», - сказал Тимур Сулейменов.

Отметим, что Галымжан Пирматов в связи с заболеванием «омикрон»-штаммом не смог присутствовать на заседании.

С 2018 по 2021 годы Галымжан Пирматов являлся председателем правления Национальной атомной компании «АО» Казатомпром».

«Под его руководством компания достигла значительного прогресса по всем финансовым и производственным показателям. Именно под руководством Галымжана Олжаевича компания «Казатомпром» была выведена на IPO - на казахстанской бирже международного финансового центра «Астана». Полагаем, что многолетний профессиональный опыт, а также личные качества Пирматова Галымжана Олжаевича позволят эффективно справиться с возложенными на Национальный банк целями и задачами», - сказал Тимур Сулейменов.

Предложенная кандидатура предварительно была обсуждена на заседании Комитета по финансам и бюджету Сената. Во время заседания сенаторы согласовали кандидатуру Галымжана Пирматова на должность главы Национального банка.