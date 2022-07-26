В Казахстане нацелены на повышение конкурентоспособности Транскаспийского транспортного маршрута

БАКУ /Trend/ - В Казахстане нацелены на взаимодействие с другими участниками Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) для синхронного устранения «узких» мест и повышения конкурентоспособности ТМТМ, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу казахстанского правительства.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

На нем были обсуждены вопросы реализации на маршруте крупных инфраструктурных проектов, включая строительство вторых ж/д путей на участке Достык-Мойынты, контейнерного хаба в порту Актау, обводной ж/д линии станции Алматы, а также взаимодействия с другими участниками ТМТМ для синхронного устранения «узких» мест и повышения конкурентоспособности маршрута.