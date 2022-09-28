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89 человек заболели коронавирусом в Казахстане

Казахстан Материалы 28 сентября 2022 07:28 (UTC +04:00)
89 человек заболели коронавирусом в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Из них: в городе Астане –18, в городе Алматы – 13, в городе Шымкенте – 2,в Акмолинской области – 17, в Актюбинской области – 5, в Атырауской области – 1, в Западно-Казахстанской области – 5, в Карагандинской области – 6, в Костанайской области – 8, в Кызылординской области – 1, в Мангистауской области – 2, в Павлодарской области – 5, в Северо-Казахстанской области – 5, в Улытауской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 млн 393 тыс. 373 случая.

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