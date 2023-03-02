Премьер Казахстана заявил о планах нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай

Казахстанские предприятия намерены нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на встрече с послом КНР в республике Чжан Сяо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши страны имеют значительный потенциал в сфере поставок сельхозпродукции. Казахстанские предприятия хотели бы и дальше наращивать экспорт продовольственных товаров в Китай. В этой связи большое значение имеет дальнейшее снятие торговых барьеров и ограничений", - отметил глава правительства, слова которого в четверг приводит его пресс-служба.

По ее данным, стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, привлечения инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, цифровых технологий и использования трансграничных рек. "Премьер-министр подчеркнул, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, на которого приходится 18% в общем товарообороте. КНР также входит в топ-5 стран - инвесторов в экономику республики. Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил готовность правительства активно работать над достижением цели по увеличению взаимной торговли до $35 млрд к 2030 году, поставленной главами двух государств", - говорится в сообщении.

В свою очередь Чжан Сяо заявил о заинтересованности КНР в импорте сельхозпродукции из Казахстана, увеличении объемов железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального взаимодействия и партнерства в IT-секторе. Он также отметил, что казахстанским компаниям оказывается активное содействие в выходе на крупные китайские торговые платформы и рынок Китая в целом. "Мы считаем, что имеется большой потенциал для выведения наших экономических отношений на качественно новый уровень. Нам нужно ставить новые, более амбициозные цели", - подчеркнул дипломат.