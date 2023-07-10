В Актюбинской области Казахстана выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса

БАКУ /Trend/ - Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Актюбинской области увеличилось, сообщалось на аппаратном совещании в акимате области. Также отмечается, что регион улучшил свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса, передает Trend.

По информации от областного управления предпринимательства, количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса в регионе выросло на 21,5% и достигло 97,1 тысячи единиц, а количество действующих предприятий увеличилось до 87,8 тысячи единиц. В прошлом году субъекты МСБ произвели товары на сумму 1,8 трлн тенге, что является ростом на 107,8%. Сейчас в малом и среднем бизнесе региона трудоустроено 182 тысячи человек.

Согласно проводимому высшей Аудиторской палатой Казахстана рейтингу легкости ведения бизнеса, Актюбинская область занимает второе место, превзойдя свои результаты на 11 пунктов по сравнению с 2020 годом.

В результате анонимного опроса регион входит в тройку лучших по эффективности местных исполнительных органов.