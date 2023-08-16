Нацбанк Казахстана опубликовал данные по инфляционным тенденциям в регионах

Национальный Банк Казахстана опубликовал данные по инфляционным тенденциям в регионах РК, сообщает Trend.

В июле 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 14,0% (в июне – 14,6%). В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах.

При этом, наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Астане, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

Цены на продовольственные товары в июле замедлились до 13,5% г/г (в июне –14,6%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (16,9%), а минимальный – в Атырауской области (11,3%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 15,0% г/г (в июне – 15,8%). Максимальное значение зафиксировано в г.Астана (19,6%), минимальное – в Улытауской области (11,6%).

Цены на платные услуги в июле выросли до 13,6% г/г (в июне – 13,3%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Улытауской области (17,5%), значительно ниже – в Абайской области (10,1%).

В июле 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,6%.