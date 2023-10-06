Нацбанк Казахстана снова снизил базовую ставку

БАКУ /Trend/ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан (НБК) принял решение снизить базовую ставку до 16% годовых с коридором +/- 1 п.п, передает в пятницу Trend со ссылкой на НБК.

Как отметили в НБК, годовая инфляция в стране ритмично замедляется.

"Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. К внутренним факторам инфляции относятся фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания. Выросли риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге," - говорится в сообщении.

В банке отметили, что с учетом текущего решения и баланса рисков возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены.

"Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня", - добавили в НБК.

Напомним, что 25 августа Национальный Банк Казахстана снизил базовую ставку на до 16,5% с 16,75%.