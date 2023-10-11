Казахстан направил гуманитарную помощь в Афганистан

БАКУ /Trend/ - Казахстан направил гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Афганистан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, гуманитарная помощь объемом 1659 тонн направлена в целях оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности.

Кроме того, единый дистрибьютор лекарственных средств "СК-Фармация" выделил медикаменты для отправки в Афганистан. "Лекарства и палатки направлены самолетом Национальной гвардии, адресаты их получат уже сегодня", - сообщили в МЧС. Отмечается, что доставка остальной гуманитарной помощи будет осуществлена железнодорожным транспортом.