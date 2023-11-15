Казахстан планирует создать цифровой Национальный банк - Тимур Сулейменов

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует создать цифровой Национальный банк.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель Национального (Центрального) банка Казахстана Тимур Сулейменов на пленарном заседании "Денежно-кредитная политика в текущих условиях" в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана.

"У Нацбанка несмотря на успехи в цифровом тенге все еще есть где развиваться. Это развитие нашей исследовательской функции и цифровизация. Мы планируем, наверное, до половины следующего года принять определенный документ по созданию цифрового Национального банка", - отметил он.

По его словам, еще одним крайне важным аспектом является развитие платежной системы.

"Сегодня прошла отличная презентация цифрового тенге. То на чем мы однозначно должны фокусироваться - это развитие и совершенствование наших платежных систем, их полноценная оцифровка. Касательно этого у Казахстана в регионе есть определенный задел, гандикап. Хорошо, что этим начали заниматься мои предшественники заранее. Нужно еще больше развить данное направление, подключить к этому как можно больше банков, создать как можно больше сервисов, различных вариаций предоставления услуг", - добавил он.

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