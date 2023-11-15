Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк страны презентовал новую серию банкнот национальной валюты.

Как передает в среду Trend, об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Она основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана. Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления", - говорится в сообщении банка.

Как отметили в Нацбанке, первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5 000 тенге будет доступна уже к концу этого года.

В соответствии с международной практикой, дизайн банкнот обновляется поэтапно в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны.

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