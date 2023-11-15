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Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)

Казахстан Материалы 15 ноября 2023 10:44 (UTC +04:00)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк страны презентовал новую серию банкнот национальной валюты.

Как передает в среду Trend, об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Она основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана. Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления", - говорится в сообщении банка.

Как отметили в Нацбанке, первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5 000 тенге будет доступна уже к концу этого года.

В соответствии с международной практикой, дизайн банкнот обновляется поэтапно в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны.

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Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты (ФОТО)
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