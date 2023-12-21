Холдинг "Байтерек" о мерах поддержки бизнеса в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Для развития и оказания поддержки субъектам микро, малого, среднего и крупного бизнеса дочерними организациями АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" реализуется ряд инструментов поддержки.

Об этом сказал Trend источник в холдинге.

По словам источника, для оказания поддержки крупному бизнесу АО "Банк Развития Казахстана" предлагает долгосрочный кредит для производственных и инфраструктурных инвестиционных проектов, а также предэкспортное финансирование.

В свою очередь, АО "Фонд развития промышленности", являясь основным оператором Концепции развития обрабатывающей промышленности, осуществляет поддержку бизнеса через инструменты лизингового финансирования и кредитования проектов обрабатывающей промышленности.

По линии АО "QazaqstanInvestmentCorporation" осуществляется поддержка субъектов предпринимательской деятельности в сфере обрабатывающей промышленности посредством долевого и мезонинного финансирования.

Кроме этого, для субъектов малого и среднего бизнеса предусмотрена поддержка от АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" через инструменты субсидирования, гарантирования и предоставления льготного кредитования.

"Среди крупных проектов, одобренных в 2023 году, можно выделить проект финансирования строительства газоперерабатывающего завода мощностью 1 миллиард кубических метров. Целью проекта является увеличение объема добычи нефти на месторождении Кашаган путем создания новых мощностей по переработке попутного нефтяного газа, получаемого при добыче нефти. Кроме экономических и социальных эффектов проект позволит улучшить экологическую ситуацию в Атырауском регионе, где ведется интенсивная добыча нефти с попутным сжиганием и обратной закачкой газа", - сказал источник.

Источник также отметил проекты, направленные на повышение продовольственной безопасности Казахстана.

Среди них строительство первой очереди тепличного комплекса мощностью 23 290 тонн томатов в год, строительство птицекомплекса замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера мощностью 460 тысяч яиц в месяц, производство и реализация нерафинированного подсолнечного масла мощностью 1000 тонн в сутки.

"Впервые в Казахстане планируется запуск производства бытовой техники в городе Сарань с объемом производства до 1,1 миллиона единиц техники в год. Данный проект позволит улучшить социально-экономические показатели Карагандинской области, а также позволит наладить выпуск доступной бытовой техники", - подчеркнул источник.

Отметим, что за 9 месяцев 2023 года объем финансирования инвестиционных проектов со стороны холдинга "Байтерек" составил 511 млрд тенге (примерно 1,11 миллиарда долларов США), было поддержано 18,1 тысячи проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму кредитов порядка 1 трлн тенге (примерно 2,17 миллиарда долларов). Финансовая поддержка АПК составила 447 млрд тенге (примерно 973 миллиона долларов).