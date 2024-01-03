Казахстану крайне важно сотрудничать с Китаем - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстану крайне важно сотрудничать с Китаем.

Как передает в среду Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью местной газете.

"В отношении Китая у нас не должно быть страхов, привнесенных извне или основанных на представлениях давно минувших дней. Сейчас Китай — это в высшей степени развитое государство, в том числе в сфере высоких технологий. Это признает весь мир. Поэтому Казахстану крайне важно сотрудничать с нашим восточным соседом, эффективно использовать все преимущества таких дружественных отношений и взаимного доверия", - сказал он.

По его словам, сегодня отношения Казахстана и Китая активно развиваются в духе дружбы, добрососедства, вечного стратегического партнерства.

"Вместе с Председателем Си Цзиньпином мы запустили новое "золотое тридцатилетие" сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Наглядным свидетельством этому являются два визита, которые я совершил в Китай в прошлом году. Во время содержательных переговоров с лидером Китая в Сиане и Пекине мы достигли важных договоренностей и наметили конкретные пути их реализации. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень связей Астаны и Пекина. Казахско-китайские отношения можно с уверенностью назвать образцовыми", - сказал Токаев.