Казахстан и ТРАСЕКА обсудили развитие паромного сообщения на Каспии

БАКУ /Trend/ - Вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев и генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев обсудили развитие паромного сообщения на Каспийском и Черном морях.

Как передает в среду Trend со ссылкой на минтранс Казахстана, стороны также обменялись мнениями по вопросам перевозок в сфере автомобильного транспорта, в том числе по проблеме скопления машин на пунктах пропуска Сарпи и Красный мост.

Асавбаев проинформировал вице-министра о текущей работе и статусе реализации инициатив стран ТРАСЕКА.

Обсуждения включили итоги пилотного проекта по перевозке грузов полуприцепами, в частности, отмечена значимость реализации мер по субподряду.

"Такие перевозки имеют большой потенциал в обеспечении более дешевым видом транспортировки товаров, так как во время перевозки полуприцепа на судне нет необходимости оплаты труда и командировочных расходов водителю, не нужно получать визы, и сама перевозка по морю стоит дешевле по сравнению с перевозкой тягача с полуприцепом", - подчеркнул Асавбаев.

В рамках двусторонних договоренностей по итогам встречи генсек ТРАСЕКА обратился к министерству транспорта с просьбой оказать содействие в вопросе ускорения процедур по завершению согласования казахстанской стороной текста Соглашения о ЕТР.

"Скорейшее согласование позволит подготовить проект Соглашения к подписанию в рамках очередного заседания МПК, учитывая тот факт, что остальные заинтересованные страны завершили процедуру согласования", - пояснил он.

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