В результате взрыва в жилом доме в Казахстане погибли два человека

БАКУ /Trend/ - Управление здравоохранения Карагандинской области Казахстана прокомментировало состояние пострадавших жителей дома, разрушенного в результате взрыва бытового газа, передает Trend.

Сообщается, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Общее количество проживавших в доме составляло 46 человек. В ходе аварийно-спасательных работ удалось извлечь двух погибших и пятерых пострадавших, включая троих детей.

Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.

Пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области сообщила, что 25 жителям, нуждающимся в помощи специалиста, была предоставлена экстренная психологическая помощь.