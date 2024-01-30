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В результате взрыва в жилом доме в Казахстане погибли два человека

Казахстан Материалы 30 января 2024 08:50 (UTC +04:00)
В результате взрыва в жилом доме в Казахстане погибли два человека

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Управление здравоохранения Карагандинской области Казахстана прокомментировало состояние пострадавших жителей дома, разрушенного в результате взрыва бытового газа, передает Trend.

Сообщается, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Общее количество проживавших в доме составляло 46 человек. В ходе аварийно-спасательных работ удалось извлечь двух погибших и пятерых пострадавших, включая троих детей.

Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.

Пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области сообщила, что 25 жителям, нуждающимся в помощи специалиста, была предоставлена экстренная психологическая помощь.

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