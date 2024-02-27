Нацбанк Казахстана о дальнейших шагах по снижению базовой ставки (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана (НБК) в 2024 году будет рассматривать целесообразность дальнейшего снижения базовой ставки с учетом необходимости сохранения умеренно-жестких денежно-кредитных условий в среднесрочной перспективе для возврата инфляции к цели 5 процентов.

Об этом сказал Trend источник в НБК.

"На текущий момент инфляция в Казахстане продолжает постепенно снижаться. По итогам 2023 года она составила 9,8 процента, то есть достигла однозначного уровня. При этом определенные риски в части инфляции сохраняются. При дальнейшем замедлении инфляции в 2024 году Национальный банк будет рассматривать целесообразность дальнейшего снижения базовой ставки с учетом необходимости сохранения умеренно-жестких денежно-кредитных условий в среднесрочной перспективе для возврата инфляции к цели 5 процентов и якорения инфляционных ожиданий", - добавил источник.

В то же время, в НБК подчеркнули, что при этом не исключаются паузы в изменении базовой ставки для накопления данных и мониторинга рисков.

Отметим, что 19 января Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана объявил о своем решении снизить базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 15,25 процента, включая коридор +/- 1 процентный пункт.

Этот шаг последовал за решением НБК от 24 ноября 2023 года снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 15,75 процента.