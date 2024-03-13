МФЦА раскрыл объем привлеченных в Казахстан через свою юрисдикцию инвестиций (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Через юрисдикцию Международного финансового центра "Астана" (МЦФА) в Казахстан привлечено уже более 11 млрд долларов инвестиций.

Об этом сказал Trend и.о. председателя правления Администрации МФЦА Темирлан Муханбетжанов в рамках второго заседания Азербайджано-Казахстанского делового совета в Баку.

"Более 40 процентов из них привлечено через фондовую биржу AIX в виде акционерного капитала. Эта цифра продолжает расти из года в год. Количество зарегистрированных у нас компаний-участников также растет. По итогам прошлого года зарегистрировано свыше 600 компаний. На сегодня это число перевалило за отметку 2,5 тысячи компаний. Каждая компания в той или иной степени инвестирует определенные средства в развитие бизнеса, создание рабочих мест, и все это вносит вклад в развитие экономики страны", - сказал Муханбетжанов.

По его словам, в числе компаний, выбравших юрисдикцию МФЦА, есть и азербайджанские.

"В МФЦА зарегистрировано около пяти компаний с участием азербайджанского капитала из разных сфер деятельности, в том числе торговой и горнодобывающей", - сказал Муханбетжанов.

Говоря об объединении двух бирж Казахстана - AIX и KASE, он отметил, что сейчас вырабатывается общий подход, который позволил бы объединить потенциал двух бирж.

"Обсуждения продолжаются. До конца марта текущего года должна быть представлена первая конфигурация по объединению", - добавил Муханбетжанов.