Минтранс России стремится повысить эффективность использования коридора "Север-Юг" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта России стремится повысить эффективность использования международного транспортного коридора "Север-Юг".

Об этом сообщили Trend в минтрансе.

"Реализуются мероприятия по повышению эффективности использования МТК "Север-Юг", а также других транспортно-логистических коридоров в части развития транспортной инфраструктуры", - сказали в минтрансе.

Как отметили в министерстве, предпринимаются меры для устранения лимитирующих участков на подходах к морским портам, а также своевременной реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

"В том числе речь идет об устранении лимитирующих участков на подходах к морским портам, своевременной реализации мероприятий по развитию железной дороги, инфраструктуры внутренних водных путей, автомобильных дорог, пунктов пропуска через государственную границу, увеличению пропускной способности морских портов для обеспечения роста перевалки грузов, а также дополнительных мероприятиях, включая развитие перевозочных и логистических сервисов", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, что юридическая база транспортного коридора "Север-Юг" была заложена на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года.

Всего соглашение об этом коридоре ратифицировали 13 стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Российская Федерация, Таджикистан, Турция и Украина).

Как ранее сообщили в минтрансе Казахстана, объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом по коридору "Север-Юг" в 2023 году составил 2,1 миллиона тонн, что на 4 процента больше, чем в 2022 году.

Ожидается, что к 2027 году транспортный потенциал коридора будет увеличен с 6 до 10 миллионов тонн в год.