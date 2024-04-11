Азербайджан экстрадировал в Казахстан руководителя преступной группировки

АСТАНА /Trend/ - Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадировано лицо для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.

Было отмечено, что в период с 2016-2018 гг. подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате указанной деятельности Казахстанскому государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге.

"После совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Позже было установлено местоположение подозреваемого на территории Азербайджана.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о его выдаче", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Казахстана.

Было подчеркнуто, что в настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор города Актау.

"За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 лиц, причастных к деятельности этой же организованной преступной группы уже осуждены к различным видам наказаний", - добавили в пресс-службе.

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