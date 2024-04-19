В казахстанском городе состоялись публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС

АСТАНА /Trend/ - В казахстанском городе Туркестан состоялись очередные публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на минэнерго страны, в своих выступлениях спикеры от министерства, РГП «Национальный ядерный центр РК», ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», РГП «Институт ядерной физики» обратили внимание на необходимость строительства современной АЭС в Казахстане на фоне интенсивного роста потребления электроэнергии и для стабильного обеспечения страны.

Участники обсуждений задавали важные вопросы о влиянии на экологию, экономических аспектах, развитии инфраструктуры, подготовке кадров и безопасности АЭС. Все эти вопросы были освещены спикерами, что позволило участникам получить полную картину о строительстве АЭС.

Отмечается, что местные жители высказали поддержку идеи строительства АЭС в Казахстане, учитывая потребности в энергии и принципы экологической безопасности.

Напомним, что 1 сентября 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране пройдет референдум в связи со строительством атомной электростанции.

"В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - сказал он.

После этого Казахстан представил список компаний, которые претендуют на поставку технологий для первой в стране атомной электростанции. Это - китайская CNNC с реактором HPR-1000, южнокорейская KHNP c реактором APR-1400, французская EDF с реактором EPR-1200, а также российский "Росатом" c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000.