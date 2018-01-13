В 2017 году объем инвестиций в Кыргызстан из Великобритании увеличился в 44 раза

В 2017 году объем инвестиций в экономику Кыргызстана из Великобритании увеличился в 44 раза по сравнению с 2016 годом. Об этом министр экономики Артем Новиков сказал во время встречи с послом Великобритании в КР Робин Орд-Смитом, передает Kabar.

«Великобритания является одной из основных стран-инвесторов и, объемы поступлений прямых иностранных инвестиций из Великобритании за 9 месяцев 2017 года составили более 27,6 млн долларов и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 44 раза», – сказал Новиков.

Робин Орд-Смит ответил, что «в прошлом году были позитивные шаги в наших отношениях, и наша задача наращивать наши отношения не только в экономической сфере, но и в других областях».

Дипломат добавил, что между странами есть потенциал для развития торгового и инвестиционного сотрудничества.

«Моя работа заключается в том, чтобы помочь в этом, и мне как послу нужно больше предоставлять информацию нашему бизнесу о Кыргызстане, ведь множество компаний не знают о возможностях Кыргызстана», – сказал Орд-Смит.

Новиков сказал, что за 10 месяцев 2017 года товарооборот между Кыргызской Республикой и Великобританией составил 15,1 млн долларов.

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