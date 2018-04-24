Между Россией и Кыргызстаном особый формат отношений - посол РФ

Между Россией и Кыргызстаном установился особый формат межгосударственных отношений - стратегическое партнерство. Об этом, как передаёт кыргызстанское информагентство «Кабар», было сказано в речи чрезвычайного и полномочного посла России в Кыргызстане Андрея Крутько, которую зачитал первый секретарь посольства Виктор Харченко на международной экспертной площадке по обсуждению вопросов противодействия религиозному радикализму.

По его словам, формат стратегического партнерства реализуется выводом связей между государствами на более высокий и качественный уровень в проблемных областях, связанных с обеспечением суверенитета, национальной безопасности, требующих постоянного внимания и совместного решения.

«Одним из факторов обеспечения стабильных многосторонних связей между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой и в целом устойчивого развития центральноазиатского региона является поддержание необходимого уровня безопасности гражданина и общества, без которой поступательное движение вперед, реализация любых крупномасштабных интеграционных проектов просто невозможно», - говорилось в послании.

На сегодня, как отмечалось в речи, реальные угрозы миру, стабильности и межэтническому согласию требуют равной заинтересованности обеих сторон в сохранении и приумножении традиций добрососедства, взаимопомощи и поддержки практической реализацией принципов народной дипломатии.

«Хотел бы поддержать совместные усилия Ассамблеи народов России и Ассамблеи народа Кыргызстана, взявших на себя ответственную и весьма непростую миссию – обсудить позитивные практики противостояния мировому злу в условиях современной турбулентной международной ситуации. Предложенная тема дискуссии вновь подтверждает, что между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой установился особый формат межгосударственных отношений – стратегическое партнерство», - выразил посол

Он указал, в этой среде особую значимость представляет статус организаторов данной экспертной площадки. Также он отметил, что проводимая дискуссия совпала с событием в Пекине, где проходит саммит министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, где, как предполагается, также будут рассматриваться вопросы по международной безопасности.

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