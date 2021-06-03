Глава Минздрава: Осенью в Кыргызстане ожидается сильно мутированный штамм COVID-19
Осенью в Кыргызстане ожидается очень сильно мутированный штамм коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на заседании парламента сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По его словам, идет подготовка коек, медперсонала к возможным осложнениям с эпидемиологической ситуацией.
«В стране сейчас циркулирует 5 мутированных штаммов коронавирусной инфекции, они сейчас не очень большие осложнения вызывают. Также наши врачи и ученые следят за ситуацией с данной болезнью, проводят конференции», - сказал он.
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