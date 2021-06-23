В Кыргызстане будет создан Антикоррупционный деловой совет
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с бизнес-сообществом заявил, что в стране будет создан Антикоррупционный деловой совет, передает Trend со ссылкой на Кабар.
«Я в ближайшее время дам поручение Администрации президента проработать создание Антикоррупционного делового совета на общественных началах. Все бизнесмены смогут туда войти, где предприниматели смогут обращаться по поводу необоснованных проверок со стороны госорганов, после чего я сам лично буду следить за решением вопросов», - сказал Жапаров.
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