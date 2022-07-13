Международные резервы Кыргызстана незначительно сократились за месяц

БАКУ /Trend/ - В мае 2022 года валовые международные резервы Кыргызстана составили 2,58 миллиарда долларов, что на 0,5 процента меньше показателя апреля 2022 года (2,59 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального банка Кыргызстана.

По его данным, на сегодняшний день в состав международных резервов Нацбанка Кыргызстана входят активы в золоте, специальные права заимствования и портфель иностранной валюты.

Отметим, что валютный портфель международных резервов Кыргызстана в 2021 году включал в себя английские фунты, доллары США, евро, канадские доллары, китайские юани, российские рубли, а также другую валюту.