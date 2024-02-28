Кыргызстан и Монголия подписали меморандум о межпарламентском сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Председатель Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана Нурланбек Шакиев и председатель Великого государственного Хурала (парламент) Монголии Гомбожавын Занданшатар заключили соглашение о сотрудничестве между парламентами двух стран, говорится в сообщении пресс-службы парламента Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, этот документ предусматривает создание комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кенешем и Великим государственным Хуралом Монголии и направлен на углубление межпарламентского сотрудничества. В него включены положения о взаимодействии на уровне профильных комитетов, депутатских групп дружбы и укреплении связей на международной арене.

Перед подписанием меморандума спикеры провели переговоры и обменялись мнениями в узком кругу, а затем обсудили вопросы углубления политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Шакиев подчеркнул положительное развитие отношений в последние годы, включая официальный визит главы Кыргызстана в Монголию и подписание декларации о дружбе и сотрудничестве.

В свою очередь, председатель Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар отметил увеличение туристического потока после открытия авиамаршрута Бишкек - Улан-Батор и выразил интерес монгольского народа к посещению Кыргызстана.