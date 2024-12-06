ЕИБ и Кыргызстан подписали коммюнике о развитии проекта Камбаратинской ГЭС-1

БИШКЕК/Trend/- Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал Венское коммюнике "Раскрытие инвестиционного потенциала для зеленого будущего Кыргызской Республики и Центральной Азии" с правительством Кыргызстана по дальнейшему сотрудничеству в рамках проекта Камбаратинской ГЭС-1.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство энергетики Кыргызстана, подписание состоялось по итогам встречи в Бишкеке министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева с вице-президентом ЕИБ Кириакосом Какурисом.

В представительстве ЕС в Кыргызстане отметили, что сотрудничество откроет инвестиционный потенциал для более зеленого будущего Кыргызстана и Центральной Азии

Стороны отметили важность Камбаратинской ГЭС-1 как стратегического проекта, направленного на повышение энергетической безопасности, улучшение управления водными ресурсами, укрепление регионального сотрудничества и ускорение перехода на чистую энергетику в Кыргызстане и Центральной Азии.

Представители ЕИБ подчеркнули свою готовность поддерживать усилия Кыргызстана по развитию его энергетического потенциала.

Напомним, что ЕИБ входит в состав Координационного донорского комитета по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

Отметим, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 планируется начать в 2025 году, а первый гидроагрегат будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Предварительная стоимость проекта составляет от 4,5 до 5 миллиардов долларов США, мощность станции — 1860 мегаватт. Ожидается, что ГЭС будет производить 5,6 миллиарда кВт/ч электроэнергии в год.