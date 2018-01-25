В Таджикистане открывается диалог "Центральная Азия + Япония"

В столице Таджикистана открывается заседание двухдневного диалога "Центральная Азия + Япония", сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на департамент информации МИД РТ.

"Очередное 12-е заседание заседание старших должностных лиц Диалога "Центральная Азия + Япония" состоится 25-27 января в городе Душанбе", — говорится в сообщении.

В заседании диалога примут участие делегации Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Японии.

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