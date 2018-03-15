Президент Таджикистана посетит Нью-Йорк

15 марта 2018 11:18 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана примет участие в мероприятиях ООН в Нью-Йорке, сообщает ТаджикТА.

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с 21 по 23 марта посетит Нью-Йорк. Здесь он примет участие в мероприятиях ООН, посвященных Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», - сообщил источник в правительстве страны.

По его словам, в Нью-Йорке также запланированы встречи Э. Рахмона с руководством ООН, в том числе с генсеком организации Антониу Гутерришем.

Как отмечается на сайте Центра новостей ООН, к 2030 году 700 миллионов человек могут стать беженцами из-за нехватки пресной воды. Ее дефицит в значительной мере является следствием ненадлежащего управления этим природным ресурсом. Таков один из выводов нового доклада «Давайте беречь каждую каплю воды: повестка дня в области водных ресурсов».

Доклад был подготовлен группой, в которую вошли 11 глав государств и специальных советников. В их числе - президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Этот документ был передан Генеральному секретарю ООН 14 марта.

В докладе содержится оценка состояния запасов пресной воды в мире. Оказалось, что нерачительное потребление воды, неэффективное управление ее ресурсами и отсутствие инфраструктуры приводят к тому, что миллионы людей испытывают дефицит воды, многие умирают от болезней, связанных с отсутствием надлежащего водоснабжения, санитарии и гигиены.

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Azernews Newspaper
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