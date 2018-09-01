Таджикистан и Катар обсудили развитие сотрудничества в различных сферах

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода встретился с министром экономики и торговли Катара, Шейхом Ахмадом бен Джассимом бен Мухаммадом Аль Тани.
В ходе встречи стороны обсудили важные двусторонние вопросы и выразили удовлетворение поступательным развитием отношений между Таджикистаном и Катаром.
По мнению сторон, уровень нынешних таджикско-катарских отношений сложился благодаря мерам, предпринятым главами двух государств.
Кохир Расулзода и Шейх Ахмад бен Джассим бен Мухаммад Аль Тани отметили обоюдную готовность и заинтересованность в большем развитии и расширении сотрудничестве в различных сферах.
На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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