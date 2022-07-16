Таджикистан нацелен на сотрудничество с Турцией в сфере добычи золота – посол

БАКУ /Trend/ - Таджикистан нацелен на сотрудничество с Турцией в сфере добычи золота. Об этом заявил посол Таджикистана в Турции Ашраф Гулов, передает Trend со ссылкой на dunya.com.

"Таджикистан намерен создать с Турцией совместные предприятия (СП) по добыче золота, полезных ископаемых, переработке хлопка, производству алюминия и в других областях", - сказал Гулов.

По его словам, на сегодняшний день в Таджикистане действуют около 90 турецких и таджикско-турецких предприятий.

Продолжаются переговоры с турецкими компаниями о совместном строительстве заводов, отметил он.

Гулов также подчеркнул важность работы, проводимой Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA), успешно реализующим в Таджикистане проекты по улучшению социально-экономических и культурных отношений между двумя странами.

"При поддержке ТIКА в Таджикистане реализованы десятки проектов на сумму около 50 миллионов долларов", - добавил посол.

Отметим, что в этом году Таджикистан и Турция отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений.