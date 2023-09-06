В Таджикистане ликвидированы трое террористов

БАКУ /Trend/ - В ночь с 29 на 30 августа трое членов международной террористической организации пересекли таджикско-афганскую границу, собираясь совершить террористический акт на территории Республики Таджикистан, сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана, передает Trend.

Органами Госкомитета нацбезопасности инцидент был быстро выявлен. На место незаконного пересечения границы была отправлена специальная антитеррористическая группа.

Утром 5 сентября, антитеррористическая группа Государственного комитета национальной безопасности взяла в кольцо местонахождения боевиков, решительно потребовав от них бросить оружие и сдаться. Однако террористы отказались соблюдать это требование и начали стрельбу из оружия.

В результате контртеррористической операции трое членов террористической группы были уничтожены.

По факту заведено уголовное дело, продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия.