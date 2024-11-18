Назван объем производства электроэнергии в Таджикистане

ДУШАНБЕ /Trend/ - В январе-августе 2024 года в Таджикистане было произведено 15,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Межгосударственный статистический комитет СНГ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло на 1,1 процента.

Всего за отчетный период в странах СНГ было произведено 970,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 2,4 процента больше, чем в январе-августе 2023 года.

Наибольший рост производства электроэнергии зафиксирован в Молдове — на 14,5 процента, до 600 миллионов киловатт-часов. Больше всего электроэнергии было произведено в России — 795,4 миллиарда киловатт-часов, показатель вырос на 3,3 процента в годовом исчислении.

По словам Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в настоящее время Таджикистан производит 98 процентов электроэнергии за счёт гидроэнергетических ресурсов и занимает шестое место в мире по доле производства "зелёной" энергии из возобновляемых источников. Планируется превратить Таджикистан в "зеленую" страну к 2037 году.