2018 год: Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути

БАКУ /Trend/ - Строя новые автомобильные и железнодорожные магистрали, морские порты и мосты, наша Отчизна в третьем тысячелетии заново возрождает Великий Шёлковый путь, сказал в новогоднем обращении к туркменскому народу президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Не только в строительстве крупных транспортных объектов и магистралей, транзитных коридоров мы реализуем эту концепцию. Наше независимое нейтральное государство вносит большой вклад в развитие и укрепление политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на международной арене, подчеркнул глава государства, расширяя идейное обоснование девиза 2018 года «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» до всеобъемлющих понятий и представлений о мире и сотрудничестве во имя созидания лучшего будущего для всего человечества.

В логистической стратегии главы государства, пожалуй, самым наглядным образом сегодня высвечиваются эти приоритеты. За последние годы в Туркменистане осуществлены такие грандиозные проекты, как сооружение нового Международного аэропорта в столице, первая очередь железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан – линия Керки-Ымамназар-Акина. Строятся Туркменбашинский морской порт, автобан Ашхабад-Туркменбаши и др. В стране создаются удобные и безопасные международные коридоры с задействованием железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта, что обеспечивает устойчивое развитие региона, наращивание добрососедских отношений между народами, укрепление сотрудничества, увеличение объёмов товарооборота.

Туркменистан превращается в важнейший перекрёсток стальных магистралей, крупный транспортно-транзитный центр в Евразии. Туркменские железнодорожники-строители ведут активную работу по прокладке трассы от приграничной станции Серхатабат в Марыйском велаяте до афганского города Тургунди. Старт этому очень важному для соседней страны проекту дал 29 ноября 2017 года президент Гурбангулы Бердымухамедов, благословив начало сооружения железнодорожной линии, открывающей большие возможности для включения Афганистана в транспортно-логистическую систему Туркменистана и через него – всего региона.

Ведь по этой стальной ветке наш южный сосед получает наиболее удобный способ для вывоза своей продукции на внешние рынки и для импорта востребованных товаров. Данный проект будет способствовать и увеличению объёмов межгосударственных перевозок, а также утверждению Туркменистана в качестве ключевого транспортно-логистического центра региона и континента.

Развитие транспортного сообщения становится сегодня одним из важнейших условий эффективного международного партнёрства. Туркменский народ, издревле почитавший благородным делом строительство дорог, достойно продолжает эту традицию, отмечает президент страны.

Данная тема глубоко раскрыта в книге главы государства «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» на примере фактов из национальной истории, сюжетов из древних преданий и старинных легенд, событий современной жизни страны.

В своём труде президент особо отмечает, что одна из основополагающих ролей в зарождении и активном функционировании Великого Шёлкового пути, каждая ветвь которого достойна включения во Всемирный список наследия ЮНЕСКО, принадлежит и туркменам.

Таким образом, с успешным осуществлением нашим государством крупнейших транспортных проектов века пишется современная история и получает своё новое прочтение идея о возрождении Великого Шёлкового пути, сердцем которого является, по образному выражению президента Гурбангулы Бердымухамедова, независимый нейтральный Туркменистан.

Дороги дружбы и конструктивного партнёрства, которые строит наша страна, способствуют укреплению контактов и в формате таких крупных международных и региональных структур, как Организация Объединённых Наций, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Организация экономического сотрудничества. Новые магистрали, создаваемые при активном участии Туркменистана, усиливают роль нашего региона в обеспечении устойчивого развития на пространстве Евразии.

Функцию Великого Шёлкового пути в современных условиях выполняет международная транспортно-логистическая система, выступающая хорошим фундаментом для налаживания политического и экономического диалога и ставшая весомым фактором интеграционных процессов на принципах добрососедства, взаимной и многосторонней выгоды.

К этой области также относится трубопроводный транспорт. Два года назад был дан старт строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, который будет проложен по местам, где некогда пролегал этот древний караванный маршрут. Для стран-участниц данный проект будет способствовать решению не только экономических, но и актуальных социальных задач.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отмечает, что развёрнутая единая транспортная система, охватывающая все секторы сообщений, с чёткой технической и правовой политикой, согласованными механизмами взаимодействия способна влиять на геополитическую ситуацию, определяя тесные связи её экономических компонентов с национальными стратегиями развития стран.

И наша страна как деятельный участник позитивных глобальных процессов стремится внести свой вклад в формирование новой архитектуры международных взаимоотношений на основе сбалансированного, устойчивого развития. Этой теме была посвящена и состоявшаяся 2 января в Туркменском государственном университете имени Махтумкули конференция «Туркменистан в новую историческую эпоху: широкомасштабные программы и возможности», проведённая совместно министерством образования и Демократической партией.

В работе форума приняли участие руководители и представители общественных организаций, студенты и профессорско-преподавательский состав ряда высших учебных заведений столицы, учёные и эксперты научно-исследовательских институтов, СМИ.

Как подчёркивали выступавшие, реформы, претворяемые в жизнь под руководством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, способствуют небывалому прогрессивному обновлению общественно-политической системы, признанию авторитета нашего государства мировым сообществом.

Последовательная реализация госпрограмм, коренное реформирование всех отраслей народнохозяйственного комплекса и переход на рыночные отношения – эти и многие другие факторы оказали влияние на беспрецедентный экономический рост нашей страны на фоне экономической нестабильности в мире.

Особое внимание участников форума было акцентировано на вопросах взаимодействия Туркменистана и ООН, деятельность которой нацелена на мир во всём мире и устойчивое развитие государств планеты. Партнёрство со специализированными структурами этой авторитетнейшей организации стало приоритетным направлением успешно реализуемого нашей страной внешнеполитического курса, ориентированного на формирование принципиально новой архитектуры глобальной безопасности, создание оптимальных условий для обеспечения всеобщей стабильности, высокого уровня социального и экономического развития во имя благополучия стран и народов мира.

Докладчики подчёркивали позитивную роль проводимых под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова масштабных преобразований, способствующих изучению истории туркменского народа, сохранению и популяризации его материального и духовного наследия, активизации научных исследований, привлечению к ним ведущих специалистов из других стран. Цель этого взаимодействия – сохранить для будущих поколений неоспоримые свидетельства нашей древней национальной культуры.

Комментируя результаты своих изысканий, выступавшие подтверждали факт значимости открытий, сделанных на территории нашей страны. Впечатляющие итоги работы археологических экспедиций позволяют международной общественности осмыслить исторический путь туркменского народа, ознакомиться с традициями, обычаями, глубоко осознать его неоценимый вклад в мировой научный и культурный прогресс.

В ходе форума подчёркивалась важность инициатив Туркменистана в транспортно-коммуникационной сфере, в частности перспектив оптимизации сети по направлениям «Север-Юг», «Восток-Запад», призванной соединить обширные пространства от Тихого океана до Балтики, от севера Европейского континента до Индийского океана.

Особое внимание было уделено популяризации феномена Великого Шёлкового пути как фактора сближения народов и культур.

Сегодня Туркменистан уверенно заявляет о себе как о международном туристическом центре, где под руководством и личным патронатом президента Гурбангулы Бердымухамедова создаётся современная инфраструктура отрасли, её эффективная модель.

Туркменский народ испокон веков славился богатыми традициями гостеприимства, которые в наши дни обретают новые яркие грани, вобрав в себя новации в индустрии путешествий. Историко-культурная самобытность и богатейшее национальное наследие, в том числе знаменитые на весь мир туркменские ковры и ахалтекинские кони, памятники древности и уникальные природные экосистемы, позволяют стране повышать свой международный рейтинг в этом секторе, завоёвывая всё более значимые позиции на туристическом рынке.

Одно из самых популярных направлений – путешествие по маршруту Великого Шёлкового пути, объекты которого включают памятники, внесённые в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новое качество данной исторической трассы, ставшей ярким феноменом человеческой цивилизации, воплощается не только в торгово-экономических отношениях государств, но и в их гуманитарных контактах, а также в области спорта. Прекрасный тому пример – прошедшие с большим успехом Игры «Ашхабад 2017», собравшие не только команды 64 стран Азии и Океании, спортсменов-беженцев, но и многочисленных журналистов, зрителей и туристов со всего света.

Как известно, президент Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул идею организации по маршруту Великого Шёлкового пути международного авторалли – от Амуля до Хазара.

Зарубежные участники ралли смогут не только приобщиться к наследию туркменского народа, но и увидеть новую жизнь, которая приходит в эти легендарные места вместе с коренными социально-экономическими преобразованиями, научно-техническим прогрессом и индустриальным развитием регионов страны, укрепляющей свою роль важного транспортного узла на Великом Шёлковом пути в современную эпоху.

Глава государства также отметил необходимость введения новых туристических маршрутов по этой трассе, охватывающих не только всемирно знаменитые, но и менее известные исторические и археологические памятники нашей страны, а также её природные достопримечательности.

Если когда-то по этим местам проходили караванные тропы, пересекающие океан песков, раскинувшихся между оазисами цветущих городов, то сегодня здесь пролегли первоклассные автобаны и современные железнодорожные полотна. Всё это вместе с «погружением» в ландшафтную среду подарит туристам уникальную возможность представить одновременно прошлое и настоящее этого Пути.

Преимущества географического положения Туркменистана на перекрёстке магистральных путей континента позволяют ему выгодно реализовать национальный транспортный ресурс в развитии экономических связей, а богатство культурного наследия – повышать его роль в гуманитарном диалоге народов.

Продвигая эту концепцию, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчёркивает, что формирование современной разветвлённой транспортно-коммуникационной системы является одним из приоритетов государственной политики Туркменистана, нацеленной на прогрессивное социально-экономическое развитие страны и налаживание широкого регионального и международного сотрудничества в интересах всеобщего благополучия.

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