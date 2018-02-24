Туркменистан избран членом транспортного бюро ЕЭК ООН

24 февраля 2018 18:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Туркменистан избран членом бюро комитета по внутреннему транспорту (КВТ) Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) на период 2019 – 2020 годы, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Данное решение было принято на днях в ходе юбилейной 80-ой сессии данного комитета в женевском отделении ООН.

КВТ является высшим директивным органом ЕЭК ООН в области транспорта, в рамках которого принимаются соответствующие международно-правовые документы.

"Эти правовые документы считаются необходимыми для разработки эффективных, согласованных и интегрированных, безопасных и устойчивых европейских транспортных систем",- сказано в информации.

Бюро КВТ проводит мониторинг программ и рекомендаций в межсессионный период.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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