В Туркменистане назначен вице-премьер по ТЭК

12 апреля 2018 10:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил Мыратгелди Мередова вице-премьером, курирующим сферу топливно-энергетического комплекса (ТЭК). До этого Мыратгелди Мередов занимал должность заведующего отделом Кабинета министров, говорится в сообщении туркменского правительства.

Данное решение было принято на последнем правительственном совещании. Отметив, что в нефтегазовой отрасли накопилось множество нерешённых вопросов, глава государства адресовал ряд поручений, касающихся и наращивания объёмов добычи в стране нефти и её переработки.

"Следует активно развивать промышленность по переработке природного газа для налаживания производства аммиака, карбамида и технического углерода, а также планомерно увеличивать выпуск сжиженного газа, пользующегося большим спросом на мировых рынках", - приводятся в информации слова Гурбангулы Бердымухамедова.

Данные отрасли являются важнейшими направлениями диверсификации экономики, альтернативой экспорту природного газа по трубопроводам. Было также сказано, что необходимо продолжить работу по техническому переоснащению отраслей топливно-энергетического комплекса, ускорить строительство заводов, освоение и ввод в эксплуатацию вновь открываемых нефтегазовых месторождений.

В информации говорится, что ранее занимавший этот пост Максат Бабаев будет назначен на должность, связанную со строительством газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Туркменистан является одним из ключевых поставщиков природного газа, сырье экспортируется в Китай и в иранском направлении.

По данным британской Gafney, Cline & Associates, запасы месторождения "Галкыныш" (второго крупнейшего в мире) в совокупности с близлежащим очагом "Яшлар", на данном этапе оцениваются в 26,2 триллионов кубометров газа, а с учётом запасов вновь открытого сопутствующего "Гаракел", входящего в данный блок достигли 27,4 триллионов. Туркменистан на данном этапе от этого месторождения ведет строительство туркменского участка газопровода ТАПИ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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