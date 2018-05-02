В туркменской Авазе проводится международный форум в области транспорта и логистики

2 мая 2018 09:48 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В туркменской национальной туристической зоне «Аваза» у Каспия в среду открылся международный форум «Великий Шёлковый путь – путь к новым достижениям», сообщает в среду источник, близкий к организации мероприятия.

В мероприятии, которое организовано правительством Туркменистана, принимают участие руководители международных организаций, соответствующих государственных структур ряда стран, крупных зарубежных профильных компаний.

Предметом обсуждения станут вопросы партнёрства в сферах транспорта и логистики, эффективного использования в этих целях потенциала портов.

В прикаспийском регионе особое внимание уделяется развитию транзитной и логистической инфраструктуры по линии Восток-Запад и Север-Юг с выходом на европейские и ближневосточные рынки.

Важными звеньями сети транспортных коммуникаций призваны стать железные дороги Казахстан-Туркменистан-Иран и Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, автомобильные и железнодорожные мосты через реку Амударью, аэропорты в Ашхабаде и регионах, скоростные автомагистрали, международный морской порт города Туркменбаши.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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