В туркменской Авазе проводится международный форум в области транспорта и логистики

АШХАБАД /Trend/ - В туркменской национальной туристической зоне «Аваза» у Каспия в среду открылся международный форум «Великий Шёлковый путь – путь к новым достижениям», сообщает в среду источник, близкий к организации мероприятия.



В мероприятии, которое организовано правительством Туркменистана, принимают участие руководители международных организаций, соответствующих государственных структур ряда стран, крупных зарубежных профильных компаний.



Предметом обсуждения станут вопросы партнёрства в сферах транспорта и логистики, эффективного использования в этих целях потенциала портов.



В прикаспийском регионе особое внимание уделяется развитию транзитной и логистической инфраструктуры по линии Восток-Запад и Север-Юг с выходом на европейские и ближневосточные рынки.



Важными звеньями сети транспортных коммуникаций призваны стать железные дороги Казахстан-Туркменистан-Иран и Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, автомобильные и железнодорожные мосты через реку Амударью, аэропорты в Ашхабаде и регионах, скоростные автомагистрали, международный морской порт города Туркменбаши.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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