В туркменской Авазе проходит международный форум Heavy Caspian

АШХАБАД /Trend/ - Первая международная конференция Heavy Caspian: Turkmenistan проходит в среду в прикаспийской Авазе, говорится в сообщении организатора - международной компании Heavy World.

В рамках мероприятия проводится обсуждение структуры логистики в стране, в том числе: возможности порта Туркменбаши к приему проектных грузов состояние автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, опыт доставки проектных грузов в Туркменистан.

В работе конференции принимает участие более ста делегатов из Туркменистана, России, Австрии, Бельгии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Ирана, Польши, Эстонии, Саудовской Аравии и других стран.

Согласно программе форума состоялась презентация обновленного морского порта в городе Туркменбаши, проведённая в «интерактивном формате».

«Возведённый на берегу Каспия новый портовый комплекс, без преувеличения, имеет стратегическое значение для международной системы грузоперевозок, обеспечивая выход к Чёрному и Средиземному морям, на страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона по оптимальным маршрутам», - отмечает в своем комментарии госагентство «Туркмен довлет хабарлары». Учитывая нарастающий транзитный поток автотранспортных средств через территорию Туркменистана в страны Европы и Центральной Азии, налаженное круглогодичное паромное сообщение между портами Каспия позволяет сократить время доставки грузов, а значит и их стоимость.

Генеральный спонсор конференции - местная компания Yuk ulag merkezi, специализирующаяся на перевозке нестандартных (негабаритных) грузов и имеющая опыт взаимодействия со странами СНГ, Балтии, Персидского залива. Отметим, что в открытом в мае новом международном прикаспийском порту Туркменбаши предусмотрен отдельный транспортно-логистический центр (ТЛЦ). ТЛЦ предназначен для оказания услуг потребителям на стыке «промышленное производство – транспорт–торговля». В его состав войдут складской комплекс с телекоммуникационным и грузоперерабатывающим оборудованием, информационно-технологическим обеспечением процесса перевозки и обработки грузов. Контейнерный терминал обладает среднегодовой мощностью 400 тысяч TEU. Ежегодная пропускная способность этого порта составляет 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом, этот показатель составит 25-26 миллионов тонн. Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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