В Ашхабаде состоялся форум «Международный день спорта - на благо развития и мира»

7 апреля 2019 17:08 (UTC+04:00)

В ашхабадском Национальном институте спорта и туризма состоялся форум «Международный день спорта – на благо развития и мира», посвященный Всемирному дню здоровья, передает Trend со ссылкой на интернет-газету "Туркменистан".

В его работе приняли участие представители Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана, МИД, национального Олимпийского комитета, а также дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

На форуме было отмечено, что развитие спорта и массового физкультурного движения является приоритетом внутренней политики Туркменистана. Особое внимание на форуме было уделено туркменскому опыту проведения крупных международных соревнований и строительству в регионах страны современных спортивных сооружений.

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