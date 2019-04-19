ОБСЕ консультирует Туркменистан в области безопасности границ

19 апреля 2019 11:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Братиславе семинары по вопросам безопасности границ, пограничного контроля и внедрения биометрии, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Государственную миграционную службу Туркменистана.

В мероприятии приняли участие уполномоченные представители Туркменистана, сказано в информации.

Были обсуждены вопросы регионального сотрудничества по устранению пограничных рисков.

Прошли презентации о технологиях программного обеспечения и биометрической информации в пограничном управлении, сказано в информации.

Сообщается, что ОБСЕ провела в Вене совещание по борьбе с торговлей людьми, в котором также приняли участие представители туркменской стороны.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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