В туркменском секторе Каспия активизирован экологический контроль

АШХАБАД /Trend/ - В процессе поддержания экологического равновесия окружающей среды в туркменском секторе Каспия активно участвует Служба Каспийского экологического контроля, сообщает Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

На большинстве промышленных предприятий, расположенных в этой зоне имеются очистные сооружения с повторным использованием воды на сельскохозяйственные нужды.

С возрастанием темпов промышленного производства возникает необходимость дальнейшего совершенствования сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов. Активно осваиваются эффективные методы обезвреживания, централизованного сбора и захоронения отходов.

Примером тому может служить эксплуатируемая с недавних пор мобильная установка по переработке нефтешлама на нефтеперерабатывающме заводе в городе Туркменбаши. Токсичные отходы, образовавшиеся на объектах промышленности, передаются специализированным предприятиям на хранение с целью дальнейшей переработки или реализации, сказано в статье.

Жидкие, твёрдые, бытовые и другие отходы, образующиеся на территории международного морского порта Туркменбаши, а также принимаемые с иностранных судов, собираются судном-сборщиком для размещения в специально отведённых местах, пишет газета.

Отметим, что в последние годы в прибрежной зоне формируется и крупный газохимический кластер.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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