Беларусь обнародовала данные о миграции из Туркменистана

19 сентября 2019 16:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В рейтинге въездной миграции в Беларусь граждане Туркменистана заняли второе место после России, сообщает Trend со ссылкой на деловую газету «Белорусы и рынок»

Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Наибольшее количество мигрантов прибывает из России. В 2018-м на постоянное место жительства (ПМЖ) в Беларусь переехали 7040 россиян.

Вторая строчка рейтинга досталась жителям Туркменистана. В 2018 году из этой страны в Беларусь переехал 4001 человек. В информации уточняется, что речь идет преимущественно о туркменских студентах — самой крупной группе иностранных студентов в стране. По данным Белстата, в прошлом году в отечественных вузах училось 7,7 тысячи граждан Туркменистана.

Что касается выездного рейтинга, то на первом месте находиться Россия. В 2018 году туда уехали из Беларуси 6732 человека. На второй строчке - Украина, куда отправилось 1411 белорусов. На третьей позиции — Турк­менистан — туда переехали 1118 человек. Судя по всему, это все выпускники белорусских вузов, говорится в сообщении.

Отметим, что в 2017 году взаимный товарооборот Туркменистана и Беларуси составил 65,0 миллиона, в 2018 году - 32,2 миллиона долларов.

Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.

Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между странами было подписано в 2014 году.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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